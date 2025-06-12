ABD’den tahliye kararı, bölge alarma geçti: İsrail-İran gerilimi tırmanıyor

ABD, Batı Asya’da tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Irak ve Kuveyt başta olmak üzere bölgedeki büyükelçiliklerinde görevli “zorunlu olmayan personelin” tahliye edilmesine karar verdi. Kararın, İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırı hazırlığı nedeniyle alındığı öne sürüldü.

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ABD’den tahliye kararı, bölge alarma geçti: İsrail-İran gerilimi tırmanıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, tahliye kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Orası tehlikeli bir yer olabilir. Ne olacağını göreceğiz. Çekilme kararını personelimize bildirdik," ifadelerini kullandı.

Kararın hemen ardından hem İsrail hem de Batılı medya organları, Tel Aviv’in İran’a yönelik olası bir askeri harekât için hazırlık yaptığına dair haberler yayımladı.
Özellikle çarşamba gecesi sosyal medyada saldırı senaryoları gündem oldu. Ancak sabaha kadar herhangi bir sıcak çatışma yaşanmadı.

NBC News ve New York Times, İsrailli ve ABD’li yetkililere dayandırdıkları haberlerinde, İsrail’in İran’a birkaç gün içinde bir saldırı planladığını iddia etti.
ABD’nin bu operasyona doğrudan katılmayabileceği, ancak gelişmeleri yakından izlediği aktarıldı.

New York Times’ın haberine göre, ABD, Avrupa ve İranlı yetkililer de saldırı hazırlığını doğrularken, diplomatik girişimlerin de sürdüğü belirtildi. ABD ve İran’ın 15 Haziran Pazar günü Umman’da bir araya geleceği, bu temas öncesi gündeme getirilen saldırı söylentilerinin bir “pazarlık taktiği” olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun uzun süredir İran’ın nükleer tesislerini hedef alan bir saldırı hazırlığı yaptığı biliniyor. Tel Aviv yönetiminin Los Angeles’ta devam eden protestoları da fırsat bilerek “oldu bitti” ile saldırı düzenleyebileceği yorumları yapılıyor.

Tüm bu gelişmelere Tahran’dan da yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, “Düşmanlar bizi savaşla tehdit ediyor ama biz her türlü senaryoya hazırız,” açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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