Özgür Özel, AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü

Görüşmede, Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kıyasla daha tutarlı bir duruş sergilediklerini belirten Özel, partisinin Avrupa sistemine entegrasyon konusunda kararlı olduklarının altını çizdi. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nu Batılı parlamenterlere tanıtarak, CHP'nin Avrupa değerlerine uygun bir Türkiye kurma hayalini paylaştı.

Özel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin, CHP'nin tarihsel ve ilkesel bir kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. "Biz AK Parti'nin aksine, Türkiye'yi Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz" diyen Özel, partilerinin bu süreçteki istikrarlı tutumunun altını çizdi.

Özel, Türkiye’nin demokratik, güvenilir, öngörülebilir ve güçlü bir ülke olarak Avrupa ile yakın işbirliği yapmasının önemini vurguladı. Bu sürecin hem Türkiye hem de Avrupa için faydalı olacağını belirten Özel, partisinin tam üyelik konusundaki kararlılığını yineledi.

CHP Genel Başkanı, Türkiye'deki otoriter yönetim anlayışına karşı mücadelenin Avrupa Birliği değerleriyle örtüştüğünü vurguladı. “Bu bizim Avrupa Birliği değerleriyle ortak noktamız” diyen Özel, popülist ve otoriter liderlerin dünya genelinde kuralları ve kurumları hedef aldığı bir dönemde olduklarını söyledi. "Bizim partimiz, güçlü bir demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesine liderlik etmektedir" ifadelerini kullandı.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Batılı parlamenterlere tanıtarak, onun liderliğinde Avrupa değerlerine uygun bir Türkiye kurma vizyonunu dile getirdi. Ayrıca, İmamoğlu'nun 2025'teki Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu ve 1 milyon 700 bin üyelerinin katılacağı önseçim süreciyle bu unvanı kazanacağını söyledi.