'Pearl Harbor' benzetmesine sert tepki: Taktik baskınla kıyaslanamaz

Sefa, saldırının askeri boyutunu değerlendirerek, “Ukrayna'nın Rusya derinliklerine yönelik gerçekleştirdiği sürü dron saldırısı, askeri açıdan bir taktik baskın olarak değerlendirilebilir. Ancak bunu Pearl Harbor gibi harp doktrinlerini değiştiren tarihi bir saldırı ile kıyaslamak büyük bir abartıdır” dedi.

Pearl Harbor saldırısının boyutlarını hatırlatan Sefa, “O saldırıda 2.300’den fazla Amerikan askeri hayatını kaybetti, 1.200’den fazlası yaralandı. Yedi gemi battı, 26 gemi hasar gördü. Sonuç olarak ABD, bu saldırı sonrası savaşa girdi. Bu düzeyde bir stratejik etki ile Ukrayna'nın saldırısını aynı kefeye koymak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Sefa, saldırının Rusya açısından büyük bir istihbarat zafiyetine işaret ettiğini ve prestij kaybına neden olmuş olabileceğini belirtse de, olayın askeri açıdan stratejik sonuçlar doğurmadığını vurguladı:

“120 ila 140 dronun her biri 100 kilogram patlayıcı taşısa bile bu, toplamda yaklaşık 14 ton patlayıcı anlamına gelir. Bu da en fazla 2-3 adet F-16’nın yapabileceği bir saldırı gücüne eşdeğer. Bu tür taktik baskınlar savaşın doğasında vardır. Ancak yaşananları abartarak tarihi olaylarla kıyaslamak, askeri akla ve kurmay düşünceye aykırıdır.”

Sefa açıklamasının sonunda, “Stratejik olarak bakıldığında bu savaşın kazananı Rusya’dır ve bu gerçek göz ardı edilemez” değerlendirmesinde bulundu.