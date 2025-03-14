Pekin’de üçlü zirve: Çin, Rusya ve İran’dan ABD'ye uyarı

Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin ardından, Çin’in başkenti Pekin’de dikkat çeken bir diplomatik görüşme gerçekleşti.

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Pekin’de üçlü zirve: Çin, Rusya ve İran’dan ABD'ye uyarı
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Çin, Rusya ve İran’dan üst düzey yetkililer, İran’ın nükleer programını masaya yatırdı. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, ABD’nin bölgedeki gerilimi artıracak adımlardan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi katıldı.

Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik tehditkar söylemleri eleştirilerek, Washington yönetiminin tek taraflı yaptırımlarına son vermesi çağrısında bulunuldu. Üç ülke, İran’ın nükleer programına yönelik baskı ve güç kullanma tehdidinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Üç ülkenin ortak bildirisine göre, İran’ın nükleer programına ilişkin çözümün ancak siyasi ve diplomatik yollarla sağlanabileceği ifade edildi. Açıklamada, bölgesel istikrarın korunması adına müzakerelerin desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bu kritik toplantı, İran’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer müzakereleri yeniden başlatma teklifini reddetmesinin hemen ardından gerçekleşti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump’a yönelik sert açıklamalarında, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Git, ne yapıyorsan yap.” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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