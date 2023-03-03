Perinçek'ten Vietnam Devlet Başkanı'na tebrik mesajı: "Dostluk ve kardeşlik bağlarımızı ilerletmeye..."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin yeni Devlet Başkanı Vo Van Thoung'a tebrik mesajı gönderdi. Perinçek mesajında, "Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ve Vietnam Komünist Partisi ile Vatan Partisi arasındaki derin dostluk ve kardeşlik bağlarımızı ilerletmeye ve ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geliştirilmesine katkı sunmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Vo Van Thoung'a tebrik mesajı şu şekilde:

Ekselansları, Sayın Vo Van Thuong,

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı

Hanoi, Vietnam

Değerli Yoldaş Thuong,

Ulusal Meclis tarafından Devlet Başkanı seçilmenizi yürekten tebrik ediyoruz.

Vietnam’ın tarihi kahramanlıklarla ve başarılarla doludur. Ho Chi Minh ve Vietnam Komünist Partisi’nin liderliğinde cesur Vietnam halkının önce Fransız sömürgeciliğine ve ardından ABD emperyalizmine tattırdığı yenilgi, emperyalizme karşı mücadele eden bütün devletler ve halklar için büyük cesaret kaynağıdır.

Dünyamız büyük altüst oluşların eşiğindedir. Bizleri yıllardır teslim almak isteyen emperyalist-hegemonyacı sistem arka arkaya yenilgiler alarak çöküş dönemine girmiştir. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu kamucu, insancıl, paylaşmacı yeni dünyanın öncüleri olarak sizler ve bizler, diğer dostlarımızla birlikte kol kolayız. Geleceğimiz birdir.

Önümüzdeki süreç Türkiye açısından müjdelere gebedir. Türk Devleti ve Milleti emperyalist sistemin dışına çıkmaktadır. Türk milletinin bütün sınıflarından geniş vatansever halk kesimlerinin Partimizde birleşmesi, Türkiye’nin Asya’ya yöneliminin rotasını Partimizin çizmesi ve Türkiye’nin sorunlarına tek gerçekçi çözümü Partimizin sunması yeni dünya için de bir müjdedir.

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ve Vietnam Komünist Partisi ile Vatan Partisi arasındaki derin dostluk ve kardeşlik bağlarımızı ilerletmeye ve ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geliştirilmesine katkı sunmaya hazırız.

Sizin şahsınızda, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’nin ve Vietnam Komünist Partisi’nin tüm liderlerine ve yoldaşlarına yeni dönemde üstün başarılar diliyor, Vietnam halkına Türkiye’den dostluk ve dayanışma duygularımızı sunuyoruz.

Devrimci selam ve saygılarımızla.

Dr. Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı