Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu: İki ülke işbirliğini geliştirmede mutabık kalındı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu: İki ülke işbirliğini geliştirmede mutabık kalındı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# vladimir putin # recep tayyip erdoğan # türkiye # rusya
Şi Cinping'den Erdoğan'a tebrik mesajı Çavuşoğlu ve Lavrov dörtlü toplantıyı görüştü Erdoğan'dan Türkevi saldırısı açıklaması Çavuşoğlu'ndan Türkevi saldırısıyla ilgili açıklama
Çok Okunanlar
1 Celal Şengör'ün "mutlaka okuyun" dediği kitaplar
2 Mayıs ayı halka arz takvimi
3 İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 film
4 İşte Erdoğan’ı tebrik eden liderler
5 Dünya'ya benzeyen gezegenden radyo sinyalleri!