Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu: İki ülke işbirliğini geliştirmede mutabık kalındı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.
Kaynak: Anadolu AjansıŞi Cinping'den Erdoğan'a tebrik mesajı Çavuşoğlu ve Lavrov dörtlü toplantıyı görüştü Erdoğan'dan Türkevi saldırısı açıklaması Çavuşoğlu'ndan Türkevi saldırısıyla ilgili açıklama