Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’ta başlattığı saldırılara Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti askerleri birlikte karşı koydu. 26 Nisan’da 76 bin Ukrayna askerinin kayıp verdiği Kursk tamamen kurtarıldı. Böylece Kiev yönetiminin işgal planı başarısızlıkla sonuçlandı.

Putin, Koreli askerlerin Rus topraklarını kendi vatanları gibi savunduklarını vurgulayarak, gösterdikleri kahramanlık, aldıkları yüksek düzeyde eğitim ve özverili mücadele için Kim Jong-Un’a, KDHC yetkililerine ve Kore halkına teşekkür etti.

Kim Jong-Un da Kursk'un kurtuluşunda savaşan askerlerinin, Rusya ile dostluğu güçlendirmek amacıyla yerine getirdikleri görevi "kutsal bir sorumluluk" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Rus medyası, Koreli askerlerin Rusya’da aldıkları askeri eğitim görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, cephe gerisinde Rus uzmanlardan eğitim alan Koreli askerlerin; açık arazide ve siperde hareket tarzı geliştirdikleri, tüfek, roketatar ve el bombası kullanımı konusunda pratik yaptıkları görüldü.