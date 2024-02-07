Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret ertelendi.

Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret ertelendi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeler için hazırlıkların devam ettiğini ve şartlar üzerinde anlaşmaya varılacağını söyledi.

Peskov, "Başkanların görüşmesi için hazırlıklara devam ediyoruz. Tarihler üzerinde mutabık kalınacak" dedi.

# Putin # erdoğan
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