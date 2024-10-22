Rus Büyükelçi Perinçek'i ziyaret etti: "Türkiye ve Rusya yükselen Asya'nın kurucularıdır"

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret etti. Perinçek tarihi bir süreçte görüşüldüğünü belirtirken, Büyükelçi Erkhov da dünyanın büyük bir değişim içinde olduğunu söyledi:

"Tecrübeli bir dosta danışmak her zaman çok faydalı oluyor. Yaşadığımız çok zor zamanlarda bunun gibi tavsiye ve görüşler çok değerli."



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov’u ağırladı. Perinçek:

"Türkiye ve Rusya, önümüzdeki dönem Çin ve İran ile birlikte dünyada ABD emperyalizminin ve İsrail’in saldırganlığının önlenmesinde, dünyaya huzur ve barış getirilmesinde, dünya savaşının önlenmesinde en başta rol oynayan ülkeler."

İki ismin görüşmesi Ankara'daki Vatan Partisi Genel Merkezi'nde oldu. Görüşmede dünya siyasetinde tek kutuplu sistemin geride kaldığına dair mesajlar da verildi:

"Dünyada büyük bir değişim oluyor. Çok kutuplu bir dünyaya dönüyoruz. Şimdi Rusya’nın Kazan şehrine çok değerli devlet başkanları geliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ı da Kazan’a bekliyoruz. Sayın Erdoğan’ın ziyaretinin çok başarılı olacağını ümit ediyorum."

Vatan Partisi lideri Perinçek, Türkiye ve Rusya’nın değişen sistemin öncü ülkelerinden olduğunu vurguladı.

"Rusya ile Türkiye’nin arasını açmaya yönelik Atlantik propagandalarının hiçbir değeri yoktur. Biz Türkiye ve Rusya olarak yükselen Asya uygarlığının kurucuları içindeyiz ve önündeyiz."