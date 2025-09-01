Rusya-ABD barış planı: Türkiye Karadeniz’de kritik rol oynayacak

İngiliz Telegraph gazetesi, Rusya ile ABD arasında görüşülen barış planının ayrıntılarını paylaştı. Habere göre plan kapsamında Karadeniz’de Türkiye öncülüğünde bir deniz misyonu kurulacak.

Gazeteye göre barış planında, Ukrayna’daki cephe hattının iki tarafında tampon bölge oluşturulacak ve ateşkesi korumak için koalisyon kuvvetleri bölgede konuşlanacak. Misyonun komutası NATO veya ABD’ye verilecek.

Karadeniz misyonu ile ilgili detaylara yer veren Telegraph, Türkiye’nin bu görevi üstleneceğini iddia etti. Plan kapsamında Türkiye, Karadeniz’de Ukrayna’ya giriş ve çıkış yapan ticari gemi rotalarını güvence altına alacak bir deniz görevine liderlik edecek. Misyon, Bulgaristan ve Romanya tarafından da desteklenecek ve suların mayından arındırılması çalışmalarına öncülük edecek.

Haberde ayrıca Romanya’nın bölgede daha aktif bir rol almak için Türk tersanelerinden askeri gemi satın aldığı bilgisine de yer verildi.

Telegraph, Türkiye’nin bölgedeki çatışmayı büyümeden önlemeye çalıştığını ve savaş boyunca hem Batılı müttefiklerin hem de Rusya’nın Karadeniz’e yeni gemi girişlerini engellediğini hatırlattı.

Planın diğer ayrıntıları arasında, Ukrayna’nın ABD’den daha fazla silah alması, yeni maden anlaşmaları imzalaması, ABD’nin Ukrayna’da yeni üsler kurması ve yabancı askerlerin konuşlandırılması öngörülüyor. Ayrıca, Ukrayna’nın kara ve hava sınırları Avrupa ülkeleri tarafından denetim altında tutulacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

türkiye rusya Ukrayna
