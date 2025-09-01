Türkiye’nin büyüme rakamları açıklandı: Şaşırtan veriler!

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde öne çıkan sektörler şöyle:

İnşaat sektörü: %10,9 artış

Bilgi ve iletişim faaliyetleri: %7,1

Sanayi sektörü: %6,1

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri: %5,6

Mesleki, idari ve destek hizmetleri: %5,4

Diğer sektörlerde ise artış oranları şöyle gerçekleşti: Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,0, finans ve sigorta faaliyetleri %2,6, gayrimenkul faaliyetleri %2,6, diğer hizmet faaliyetleri %2,1.

Buna karşın tarım sektörü %3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise %1,2 azaldı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Cari Fiyatlarla 14,5 Trilyon TL

Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH cari fiyatlarla %43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL oldu. ABD doları bazında ikinci çeyrek GSYH ise 377 milyar 622 milyon olarak kaydedildi.

Hanehalkı Harcamaları ve Sermaye Yatırımları

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları %5,1 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları %5,2 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %8,8 yükseldi.

Dış Ticaret ve İşgücü Ödemeleri

Mal ve hizmet ihracatı %1,7 artarken, ithalat %8,8 yükseldi.

İşgücü ödemeleri %42,0 arttı, net işletme artığı/karma gelir ise %46,3 yükseldi.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %38,4, net işletme artığı/karma gelirin payı %40,2 olarak kaydedildi.

Ekonomistler, inşaat ve bilgi-iletişim sektöründeki güçlü artışın büyümeyi desteklediğini, işgücü ödemelerindeki yükselişin ise tüketim harcamalarını canlandırabileceğini belirtiyor.