1 Eylül 2025 son dakika depremleri: Türkiye’de Nerede Deprem Oldu?

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle her an deprem yaşanabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 1 Eylül 2025 itibarıyla meydana gelen son depremleri anbean paylaşıyor. Vatandaşlar “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
1 Eylül 2025 son dakika depremleri: Türkiye’de Nerede Deprem Oldu?
Yayınlanma:

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 1 Eylül 2025 tarihinde Balıkesir’in Sındırgı bölgesinde art arda sarsıntılar kaydedildi:

07:37 – Sındırgı, Balıkesir | 2.5 büyüklüğünde | Derinlik: 9.88 km
06:40 – Sındırgı, Balıkesir | 2.5 büyüklüğünde | Derinlik: 4.94 km
04:26 – Sındırgı, Balıkesir | 3.1 büyüklüğünde | Derinlik: 7 km

Depremler, bölgede hafif hissedildi ancak herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem listelerini takip ederek en son sarsıntılardan haberdar olabiliyor.

Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamlarıAltın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamlarıEkonomi
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı: İşte kapalı yollarKarayolları Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı: İşte kapalı yollarYurt
1 Eylül hava durumu: İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı1 Eylül hava durumu: İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısıYurt
deprem türkiye son dakika
Günün Manşetleri
Türkiye’nin büyüme rakamları açıklandı
Milyonlarca uyuşturucu hap bulundu
İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı
ASSAN Group sahibi ve genel müdürü tutuklandı
Gençlere soruldu: HAMAS mı? İsrail mi?
Market raflarında yüzde 81 artış, fiyatlar uçtu!
Adalet Bakanı Tunç rakamları açıkladı
Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ne konuştu?
Üniversitelilere hem gelir hem deneyim fırsatı!
Erdoğan ile Şi Cinping Çin'de bir araya geldi
Çok Okunanlar
İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı
Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları
6,0 büyüklüğünde deprem 6,0 büyüklüğünde deprem
1 Eylül 2025 son dakika depremleri: Türkiye’de Nerede Deprem Oldu? 1 Eylül 2025 son dakika depremleri: Türkiye’de Nerede Deprem Oldu?
1 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar oldu? 1 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar oldu?