1 Eylül 2025 son dakika depremleri: Türkiye’de Nerede Deprem Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 1 Eylül 2025 tarihinde Balıkesir’in Sındırgı bölgesinde art arda sarsıntılar kaydedildi:

07:37 – Sındırgı, Balıkesir | 2.5 büyüklüğünde | Derinlik: 9.88 km

06:40 – Sındırgı, Balıkesir | 2.5 büyüklüğünde | Derinlik: 4.94 km

04:26 – Sındırgı, Balıkesir | 3.1 büyüklüğünde | Derinlik: 7 km

Depremler, bölgede hafif hissedildi ancak herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem listelerini takip ederek en son sarsıntılardan haberdar olabiliyor.