1 Eylül 2025 son dakika depremleri: Türkiye’de Nerede Deprem Oldu?
Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle her an deprem yaşanabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 1 Eylül 2025 itibarıyla meydana gelen son depremleri anbean paylaşıyor. Vatandaşlar “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.
Yayınlanma:
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 1 Eylül 2025 tarihinde Balıkesir’in Sındırgı bölgesinde art arda sarsıntılar kaydedildi:
07:37 – Sındırgı, Balıkesir | 2.5 büyüklüğünde | Derinlik: 9.88 km
06:40 – Sındırgı, Balıkesir | 2.5 büyüklüğünde | Derinlik: 4.94 km
04:26 – Sındırgı, Balıkesir | 3.1 büyüklüğünde | Derinlik: 7 km
Depremler, bölgede hafif hissedildi ancak herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi bulunmuyor.
Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem listelerini takip ederek en son sarsıntılardan haberdar olabiliyor.