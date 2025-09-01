Karayolları Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı: İşte kapalı yollar

Tatil veya iş seyahati için yola çıkmayı planlayan sürücüler için kritik uyarılar geldi. Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü güzergâhlarda dikkatli olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği hatırlatıldı.

İşte güncel yol durumu raporu:

O-3 Avrupa Otoyolu (Edirne Ücret Toplama İstasyonu): Gişe adaları ve kanopi yıkım çalışmaları nedeniyle Edirne Gişelerinden otoyola girişler kapatıldı. Sürücüler D-100 güzergâhına yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü şekilde sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu (0-3. km): 28 Ağustos - 3 Eylül 2025 tarihleri arasında sürecek üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Menemen istikametinde sağ ve emniyet şeridi kapatıldı. Trafik akışı sol ve orta şeritten ilerliyor.

Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı - 1. Bölge Hududu): O-4/22 kesiminde (Km: 17+050 - Km: 15+150) İstanbul istikameti üstyapı çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Trafik, karşı yönden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu (0-3. km): Üstyapı bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım 3 numaralı şeritten veriliyor.

Sinop-Samsun yolu (46-50. km): Üstyapı yenileme nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun tek bandından iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane-Bayburt yolu (53. km, Harşit 20 Köprüsü): 1 Eylül 2025 saat 08.00 itibarıyla başlayacak derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü verilecek.

Bursa-Balıkesir Devlet Yolu (34-37. km): Balıkesir-Susurluk istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Susurluk-Balıkesir yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolu (2-14. km): Üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolu (5-20. km): 30 Ağustos 2025’ten itibaren asfalt sathi kaplama çalışmaları başladı. Sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Batman-Diyarbakır yolu (6-7. km): Yapım çalışmaları nedeniyle Diyarbakır-Batman istikameti kapatıldı. Trafik akışı servis yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.