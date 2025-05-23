Rusya ve Ukrayna arasında 1000 kişilik esir takası tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen Rusya-Ukrayna Barış Zirvesi’nde varılan anlaşma kapsamında, 1000 kişilik esir takası gerçekleştirildi.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada esir takasının tamamlandığını duyurdu. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası az önce tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim. Bu, büyük bir şeye yol açabilir.”

Takasa ilişkin detayların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.