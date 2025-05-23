5,7 büyüklüğünde deprem: 100’den fazla ev zarar gördü
Endonezya’nın Sumatra Adası’nda bulunan Bengkulu şehri yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG), yerel saatle 02.50 civarında şehrin 43 kilometre güneybatısında sarsıntının kaydedildiğini açıkladı. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 68 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Ulusal Afet Azaltma Ajansı (BNPB) sözcüsü Abdul Muhari, deprem sonrası Bengkulu merkezinde 100’den fazla ev ile 6 kamu binasında hasar oluştuğunu, kentteki 8 evin ağır hasar gördüğünü aktardı.
Devlet haber ajansı Antara’ya konuşan Bengkulu Valisi Helmi Hasan, can kaybı olmadığını doğrularken, hasar gören evlerin yeniden inşası ve onarımına yönelik çalışmaların başlatılacağını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı