5,7 büyüklüğünde deprem: 100’den fazla ev zarar gördü

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda bulunan Bengkulu şehri yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
5,7 büyüklüğünde deprem: 100’den fazla ev zarar gördü
Yayınlanma:

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG), yerel saatle 02.50 civarında şehrin 43 kilometre güneybatısında sarsıntının kaydedildiğini açıkladı. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 68 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Ulusal Afet Azaltma Ajansı (BNPB) sözcüsü Abdul Muhari, deprem sonrası Bengkulu merkezinde 100’den fazla ev ile 6 kamu binasında hasar oluştuğunu, kentteki 8 evin ağır hasar gördüğünü aktardı.

Devlet haber ajansı Antara’ya konuşan Bengkulu Valisi Helmi Hasan, can kaybı olmadığını doğrularken, hasar gören evlerin yeniden inşası ve onarımına yönelik çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Bayrampaşa'da İSKİ'nin çalışması sırasında göçük! 1 işçi sağ olarak çıkarıldıBayrampaşa'da İSKİ'nin çalışması sırasında göçük! 1 işçi sağ olarak çıkarıldıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

deprem endonezya
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Düğün magandalarına şafak baskını
36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı
Hafta sonu planları bozacak yağış
MGK sonrası kritik açıklama
İBB Soruşturmasında yeni gelişme
Bu açıklamalar Türk milletini uyutmaya yönelik!
ABD/NATO'nun 'anında müdahale' tatbikatı!
Sosyal medyada silah paylaşanlara baskın
Avrupa Birliği’nde bir ilk yaşandı
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak!
Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar
Adana'da dehşet: 2 aylık bebeklerini poşete koyup 10 gün birlikte yaşadılar Adana'da dehşet: 2 aylık bebeklerini poşete koyup 10 gün birlikte yaşadılar
Asgari ücret ve emekli maaş zammı için tahminler belli oldu: 17 bin liraya mı çıkıyor? Asgari ücret ve emekli maaş zammı için tahminler belli oldu: 17 bin liraya mı çıkıyor?