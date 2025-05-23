Bayrampaşa'da İSKİ'nin çalışması sırasında göçük! 1 işçi sağ olarak çıkarıldı
İstanbul Bayrampaşa’da, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yürüttüğü kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi toprak altında kaldı.
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İstanbul Bayrampaşa’da, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yürüttüğü kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi toprak altında kaldı.
İstanbul Bayrampaşa'da yol çalışması sırasında meydana gelen çökmede 1 işçi göçük altında kaldı. Göçük altındaki işçi sağ olarak çıkarıldı.