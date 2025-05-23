Kene yine can aldı: 28 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, yaşamını yitirdi.
Yayınlanma:
Yıldızeli’ne bağlı Eşmebaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan Aydemir’in yaklaşık 9 gün önce karnına kene yapıştığı öğrenildi. Keneyi kendisi çıkaran Aydemir, bir süre sonra fenalaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Anestezi yoğun bakım ünitesinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi yakınlarına teslim edilerek Eşmebaşı köyünde toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı