Ulusal Kanal’da hukuk rüzgarı: ‘Hukuk Zamanı’ izleyiciyle buluşuyor

Ulusal Kanal’da hukuk dünyasına dair yeni bir program izleyiciyle buluşuyor. Avukat Hafize Özdilek’in hazırlayıp sunduğu “Hukuk Zamanı” adlı program, bugün itibarıyla ekran yolculuğuna başlıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ulusal Kanal’da hukuk rüzgarı: ‘Hukuk Zamanı’ izleyiciyle buluşuyor
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Her hafta farklı konu ve konuklarla izleyicilerin karşısına çıkacak olan Özdilek, hukuk alanındaki güncel sorunlara ve merak edilen sorulara yanıt arayacak. Programda vatandaşların karşılaştığı hukuki meseleler masaya yatırılarak çözüm önerileri sunulacak.

“Hukuk Zamanı” her cuma saat 14.15’te Ulusal Kanal ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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