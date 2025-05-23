Ulusal Kanal’da hukuk rüzgarı: ‘Hukuk Zamanı’ izleyiciyle buluşuyor

Her hafta farklı konu ve konuklarla izleyicilerin karşısına çıkacak olan Özdilek, hukuk alanındaki güncel sorunlara ve merak edilen sorulara yanıt arayacak. Programda vatandaşların karşılaştığı hukuki meseleler masaya yatırılarak çözüm önerileri sunulacak.

“Hukuk Zamanı” her cuma saat 14.15’te Ulusal Kanal ekranlarında izleyiciyle buluşacak.