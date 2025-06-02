Rusya ve Ukrayna üçüncü kez İstanbul'da: Ateşkes masası yeniden kuruluyor

Dünyanın dikkat kesildiği Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umutlarını yeşerten üçüncü tur müzakereler İstanbul’da başladı. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık ediyor.

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Rusya ve Ukrayna üçüncü kez İstanbul'da: Ateşkes masası yeniden kuruluyor
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İkinci turda olduğu gibi, Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinski, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov liderlik ediyor.

Ukrayna heyeti müzakereler öncesinde, Rusya tarafına Ukraynaca ve İngilizce hazırlanan bir memorandum sundu. Rus heyeti ise görüşme öncesinde kendi belgesi üzerinde son düzenlemeleri yapıyor.

Ukrayna tarafı, ön şart olmaksızın derhal ateşkes çağrısında bulunurken; tarafların en üst düzeyde bir araya gelmesini talep ediyor. Rusya ise kalıcı bir çözüm için, çatışmanın sebeplerinin ortadan kaldırılması gerektiği görüşünde.

Müzakerelere saatler kala, Ukrayna tarafından Rusya’ya yönelik geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Rusya'nın Olenya ve Belaya Hava Üssü’ndeki bombardıman uçaklarının hedef alındığı bildirildi.

Öte yandan, Rusya’da peş peşe yaşanan iki tren kazasında sabotaj şüphesi gündeme geldi. Rusya Soruşturma Komitesi, ölü ve yaralıların olduğu kazaların köprü patlatmalarıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Türkiye, savaşın başından bu yana taraflar arasında arabuluculuk çabalarını sürdürürken, bu kritik zirveye ev sahipliği yaparak çözüm umudunu canlı tutmaya çalışıyor. Çırağan Sarayı’ndaki toplantılar sonucunda yeni bir ateşkes kararı çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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