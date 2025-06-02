Casusluk davasında ağır ceza! Partinin kurucu üyesine 16 yıl 8 ay hapis

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Haberler.com'a göre, yabancı misyon temsilcilerine gizli devlet bilgilerini verdiği suçlamasıyla yargılanan eski asker, akademisyen ve DEVA Partisi kurucu üyelerinden Metin Gürcan, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkında, “Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçlamasıyla yürütülen yargı sürecinde mahkeme, TCK’nın 328. maddesi kapsamında hüküm kurdu.

İDDİANAMEDE ÇOK SAYIDA KRİTİK BİLGİ YER ALDI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gürcan’ın yabancı temsilciliklere para karşılığında Türkiye’nin güvenlik stratejileriyle ilgili gizli bilgileri aktardığı öne sürüldü. Bu bilgiler arasında Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki askeri faaliyetleri, gözlem noktalarının yerleri ve hareketlilik bilgileri, Libya’daki askeri güç yapısı, yerli İHA ve SİHA sistemlerine ilişkin teknik bilgiler, Türkiye’nin dış politikasına dair toplantı içerikleri gibi birçok hassas veri yer aldı.

2021’DE BAŞLAYAN SORUŞTURMA CEZAEVİYLE SONUÇLANDI

Soruşturma süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021 yılında başlatıldı. Gürcan, 26 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da gözaltına alındı. Ardından Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gürcan, 23 Mayıs 2025 tarihinde görülen duruşmada yeniden suçlu bulundu ve aynı gün Sincan 2 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.