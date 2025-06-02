Sinema ve sahne sanatlarında patlama! 2023-2024 sezonunda izleyici rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin “Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri”ni yayımladı. Verilere göre 2023 yılında Türkiye genelinde sinema izleyici sayısı bir önceki yıla göre %4,9 artarak 32 milyon 538 bin 289 kişiye ulaştı.

Bu dönemde 295 yerli ve 441 yabancı film vizyona girerken, toplamda 736 film sinemaseverlerle buluştu. Yerli filmlere ilgi artarken yabancı film izleyici sayısı geriledi. Yerli film seyircisi %34,7 artarak 18 milyon 469 bin kişiye ulaşırken, yabancı film seyircisi %18,6 azalarak 14 milyon 68 bin kişi oldu.

DEVLET TİYATROLARINDA TARİHİ ZİRVE

2023-2024 tiyatro sezonunda özellikle Devlet Tiyatrolarına olan ilgi dikkat çekti. Devlet Tiyatroları 224 farklı eserle sahneye çıktı. Yetişkin izleyici için 4.999, çocuklar için ise 907 gösteri düzenlendi. Bu gösterilerde toplam 1 milyon 794 bin 724 kişi Devlet Tiyatrolarını izledi.

Tüm tiyatro gruplarını kapsayan toplam eser sayısı %18,5 artarak 9.744'e, yetişkin eseri gösteri sayısı %44,7 artarak 22.929’a yükseldi. Yetişkin seyirci sayısı da %46,2 artışla ciddi bir yükseliş gösterdi.

Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nün altı farklı ilde gerçekleştirdiği gösterilerde, seyirci sayısı bir önceki sezona göre %59,6 artış gösterdi. Gösteri sayısı ise %34 artarak kültür sanat hayatında güçlü bir geri dönüş yaşandığını ortaya koydu.

ORKESTRA, KORO VE TOPLULUKLARDA YÜZDE 84’LÜK ARTIŞ

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu grupların seyirci sayısı %84,2 artışla 489 bin 975 kişiye ulaştı. Özellikle topluluk seyirci sayısı %150 artışla 191 bin 571 kişiye çıkarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.