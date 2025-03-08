Rusya’dan AB’ye tepki: “Barış yerine savaşı seçtiler"

Rusya, Avrupa Birliği'nin yeniden silahlanma hamlesine sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin aldığı kararlarla bölgedeki gerilimi artırdığını ve tehlikeli jeopolitik oyunlar oynadığını söyledi.

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Rusya’dan AB’ye tepki: “Barış yerine savaşı seçtiler"
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Zaharova, Avrupa Birliği liderlerinin "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü zirvesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Zirvede alınan kararların, AB’nin hızla askeri bir birliğe dönüştüğünü ve doğrudan Rusya'yı hedef aldığını gösterdiğini belirtti.

Rus Sözcü, Avrupa Birliği’nin barışçıl çözümler aramak yerine Kiev'e askeri ve mali desteğini artırarak çatışmayı derinleştirdiğini ifade etti. Bu yaklaşımın, diyalog ihtimalini geri plana ittiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı beslediğini vurguladı.

Zaharova, Avrupa'nın hızla askerileştirilmesinin ve yeniden silahlandırılmasının ilan edildiğini belirterek, AB’nin stratejik özerklik konusunda spekülasyonlara yol açtığını söyledi.

"Avrupa Birliği’nin hukuki kapasitesi ve gerçek askeri yetenekleri tartışmalı. Ancak NATO’nun tamamlayıcısı haline gelen AB, sözde 'Rus tehdidi' söylemiyle gelecek nesilleri borç esaretine sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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