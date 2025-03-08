Zaharova, Avrupa Birliği liderlerinin "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü zirvesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Zirvede alınan kararların, AB’nin hızla askeri bir birliğe dönüştüğünü ve doğrudan Rusya'yı hedef aldığını gösterdiğini belirtti.

Rus Sözcü, Avrupa Birliği’nin barışçıl çözümler aramak yerine Kiev'e askeri ve mali desteğini artırarak çatışmayı derinleştirdiğini ifade etti. Bu yaklaşımın, diyalog ihtimalini geri plana ittiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı beslediğini vurguladı.

Zaharova, Avrupa'nın hızla askerileştirilmesinin ve yeniden silahlandırılmasının ilan edildiğini belirterek, AB’nin stratejik özerklik konusunda spekülasyonlara yol açtığını söyledi.

"Avrupa Birliği’nin hukuki kapasitesi ve gerçek askeri yetenekleri tartışmalı. Ancak NATO’nun tamamlayıcısı haline gelen AB, sözde 'Rus tehdidi' söylemiyle gelecek nesilleri borç esaretine sürüklüyor." ifadelerini kullandı.