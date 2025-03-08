Derneğe kumar baskını: 38 kişiye para cezası

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, iskambil kağıtları ve tombala malzemeleriyle kumar oynandığı belirlendi. Operasyon sırasında suçüstü yakalanan 38 kişiye para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu İ.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan yasal işlem yapıldı.

Yetkililer, derneğin kapatılmasına yönelik hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Samsun Emniyet Müdürlüğü ise halkın huzurunu bozan yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.