Derneğe kumar baskını: 38 kişiye para cezası
Samsun’un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından bir derneğe düzenlenen kumar operasyonunda 38 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 351 bin 386 TL idari para cezası kesilirken, işletme sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, iskambil kağıtları ve tombala malzemeleriyle kumar oynandığı belirlendi. Operasyon sırasında suçüstü yakalanan 38 kişiye para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu İ.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan yasal işlem yapıldı.
Yetkililer, derneğin kapatılmasına yönelik hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Samsun Emniyet Müdürlüğü ise halkın huzurunu bozan yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı