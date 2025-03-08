İzmir'de korku dolu anlar: Oto lastikçide yangın çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde oto lastikçide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de korku dolu anlar: Oto lastikçide yangın çıktı
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İzmir'in Bornova ilçesindeki Evka-3 Mahallesi'nde bulunan 4. Sanayi Sitesi'ndeki oto lastik satış ve bakım iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Yangının nedeni şu an için belirlenememiş olsa da olayın hemen ardından çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı.

İhbarın ardından, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri, yangının büyümemesi için hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti ve yangına müdahale etmeye başladı. Olayın yaşandığı iş yerinin yoğun dumanla kaplanmasının ardından, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, polis de olay yerinde güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarmış durumda. Çevredeki sanayi sitesi sakinleri ve diğer iş yerleri, yangının etkisi altındaki bölgeden uzak tutuluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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