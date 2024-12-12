Somali ile Etiyopya Ankara'da uzlaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlardı:

"Yeni Bir Başlangıcın İlk Adımını Attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 8 ay önce başlatılan Ankara süreciyle Somali ve Etiyopya arasındaki bazı kırgınlık ve yanlış anlamaların aşıldığını belirtti. Erdoğan, "Bu süreçle birlikte Somali ve Etiyopya arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Ortak Bildiri Sağlam Bir Zemin Oluşturacak"

Bölgenin geçmişte pek çok haksızlığa ve çatışmaya sahne olmasına rağmen parlak dönemler yaşadığını vurgulayan Erdoğan, "Biraz önce üzerinde mutabakata varılan ortak bildiri, bölgede iş birliği, ekonomik kalkınma ve refah için sağlam bir temel oluşturacaktır" dedi.

"Projeleri Birlikte Hayata Geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge insanının huzur ve refahını artıracak projelerin ortaklaşa hayata geçirileceğini belirterek, "Bundan sonra atılacak adımları beraber kararlaştıracağız. Bu süreç devlet adamlarının gelecek nesillere karşı sorumluluğunun bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.

Somali Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Teşekkür

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için gösterdikleri çabalar nedeniyle teşekkür etti.