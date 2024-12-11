16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirilecek mi? Bakan açıkladı

Bakan Uraloğlu, TBMM'de gerçekleştirilen Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, “16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların olası zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler artık zorunlu hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu’nun açıklamaları, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerinin yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde geldi.