16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirilecek mi? Bakan açıkladı

Son dakika gelişmesine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişimine tamamen yasak getirilmeyeceğini, ebeveyn kontrolüyle kullanımın mümkün olabileceğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirilecek mi? Bakan açıkladı
Yayınlanma:

Bakan Uraloğlu, TBMM'de gerçekleştirilen Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, “16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların olası zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler artık zorunlu hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu’nun açıklamaları, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerinin yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde geldi.

Şanlıurfa Valiliği 7 günlük yasağı duyurduŞanlıurfa Valiliği 7 günlük yasağı duyurduYurt
WhatsApp çöktü mü? Açıklama geldiWhatsApp çöktü mü? Açıklama geldiGündem
medya yasak
Günün Manşetleri
Trump'tan dikkat çeken Suriye açıklaması
Hak mücadelesinde açlık grevi
İsrail ordusu Suriye topraklarında yeni alanlar işgal etti
SON DAKİKA! Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Sakarya'da 6 aracın karıştığı feci kaza
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme
4 şehirde Siberağ-11 operasyonu
Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
Çok Okunanlar
IBAN ile para gönderirken dikkat! Bu hatalar cebinize zarar verebilir IBAN ile para gönderirken dikkat! Bu hatalar cebinize zarar verebilir
WhatsApp çöktü mü? Açıklama geldi WhatsApp çöktü mü? Açıklama geldi
Trump'tan dikkat çeken Suriye açıklaması Trump'tan dikkat çeken Suriye açıklaması
Tarihte bugün: 11 Aralık Tarihte bugün: 11 Aralık
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor" "Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"