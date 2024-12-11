Şanlıurfa Valiliği 7 günlük yasağı duyurdu

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde, il merkezi ve ilçelerde yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri destek çalışmaları, 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

Yasağın, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtilirken, detaylı bilgilere açıklamada yer verilmedi.