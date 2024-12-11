WhatsApp çöktü mü? Açıklama geldi

Popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'a erişim sağlayamayan kullanıcılar uygulamanın çöktüğünü iddia etti.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sağlanamıyor.

WhatsApp'a erişim sorunu yaşanması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı. Sayan konuya ilişkin açıklamasında, "WhatsApp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." ifadelerine yer verdi.