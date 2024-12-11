Trump'tan dikkat çeken Suriye açıklaması

Trump, yaptığı açıklamada, "ABD olarak Suriye'ye müdahil olmayacağız. Önceliğim Ukrayna olacak. Suriye’nin geleceği ise oranın başının sorumluluğunda olacak" ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin Ukrayna’nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump, "Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Orta Doğu da önemli ama (onun) yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Paris ziyareti kapsamında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.