St. Petersburg’da barış zirvesi: Gündem Ukrayna ve ikili ilişkiler

Görüşmeye, Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev de katıldı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmenin odak noktasının Rusya–ABD ilişkileri ile Ukrayna’daki ihtilafa yönelik çözüm süreci olduğu belirtildi.

Beyaz Saray ise temasları, “Bu görüşme, Rusya ve Ukrayna’da ateşkesin sağlanması ve nihai barış anlaşması için müzakerelerde atılmış yeni bir adımdır.” sözleriyle değerlendirdi.