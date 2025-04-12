St. Petersburg’da barış zirvesi: Gündem Ukrayna ve ikili ilişkiler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg’da bir araya geldi. Yaklaşık 4 buçuk saat süren görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Ukrayna’daki kalıcı barış süreci ele alındı.
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Görüşmeye, Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev de katıldı.
Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmenin odak noktasının Rusya–ABD ilişkileri ile Ukrayna’daki ihtilafa yönelik çözüm süreci olduğu belirtildi.
Beyaz Saray ise temasları, “Bu görüşme, Rusya ve Ukrayna’da ateşkesin sağlanması ve nihai barış anlaşması için müzakerelerde atılmış yeni bir adımdır.” sözleriyle değerlendirdi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi