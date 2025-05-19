Suriye Bakanı uyardı: Silahlı gruplar merkezi orduya katılmazsa önlem alınacak

Suriye Geçiş Hükümeti, ülkedeki tüm silahlı gruplara merkezi orduya katılmaları için 10 günlük süre verdi. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, bu çağrıya uyulmaması veya gecikme yaşanması halinde gruplara karşı yasal işlemler ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

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Suriye Bakanı uyardı: Silahlı gruplar merkezi orduya katılmazsa önlem alınacak
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Kasra, askeri birliklerin yeniden dağıtımı ve örgütlenmesi çalışmalarının devam ettiğini, bazı grupların daha etkin şekilde orduya entegre edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Şam yönetimi, çağrısının tüm silahlı grupları kapsadığını belirtirken, PKK/YPG kaynakları bunun kendilerini kapsamadığını iddia etti. Hatırlanacağı üzere Şam yönetimi ve YPG, 10 Mart’ta yaptıkları anlaşmayla yıl sonuna kadar entegrasyon sürecini başlatmak üzere mutabakata varmıştı.

Öte yandan, PKK/YPG’ye bağlı unsurlar, Suriye ordusunun Tişrin Barajı bölgesindeki bazı noktalarına gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu. Suriye ordusu kaynakları, kısa süreli ele geçirilen iki noktanın karşı operasyonla tekrar kontrol altına alındığını ve bölgeye takviye birlikler sevk edildiğini bildirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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