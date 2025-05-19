Kırklareli’nde 19 Mayıs gösterisi sırasında paramotor kazası: Korku dolu anlar!

Pilot Ersin Özkul, kontrolden çıkan paramotorla park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü.

Olayda pilot Özkul yara almazken, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, paramotoru ve pilota kamyonetin üzerinden güvenli bir şekilde müdahale etti. Kaza, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.