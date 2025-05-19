Kırklareli’nde 19 Mayıs gösterisi sırasında paramotor kazası: Korku dolu anlar!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında gösteri uçuşu yapan paramotor, iniş esnasında teknik arıza yaşadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kırklareli’nde 19 Mayıs gösterisi sırasında paramotor kazası: Korku dolu anlar!
Yayınlanma:

Pilot Ersin Özkul, kontrolden çıkan paramotorla park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü.

Olayda pilot Özkul yara almazken, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, paramotoru ve pilota kamyonetin üzerinden güvenli bir şekilde müdahale etti. Kaza, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aydın'da deprem! AFAD duyurduAydın'da deprem! AFAD duyurduYurt
ABD Avrupa’daki asker sayısını azaltıyor: NATO’da kritik görüşmeler başlıyorABD Avrupa’daki asker sayısını azaltıyor: NATO’da kritik görüşmeler başlıyorDış Politika
kırklareli 19 mayıs
Günün Manşetleri
Vatandaş ekonomiye güvenini büyük oranda kaybetti
Özel okullarda hayali not skandalı
TGB’den NATO tatbikatına karşı eylem çağrısı
Gabar’da 19 Mayıs coşkusu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten 19 Mayıs mesajı
Ulusal Kanal 19 Mayıs'ta Samsun'da
Koza Altın 19 Mayıs'ı mesajı
Veysel Tiryaki ekibine tutuklama
Yeni haftada birçok ilde sağanak yağış etkili olacak!
Bakan Şimşek'ten vergi kaçakçılığına dijital takip
Çok Okunanlar
İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Konut kredisi faizlerinde son dakika! En düşük oranlar belli oldu Konut kredisi faizlerinde son dakika! En düşük oranlar belli oldu
Atatürk'ün vasiyetindeki 6 madde ne söylüyor? Atatürk’ün stratejik mirası Atatürk'ün vasiyetindeki 6 madde ne söylüyor? Atatürk’ün stratejik mirası
Depo dolmadan cep yanıyor! Depo dolmadan cep yanıyor!