ABD Avrupa’daki asker sayısını azaltıyor: NATO’da kritik görüşmeler başlıyor

ABD, Avrupa’daki asker sayısını azaltma planını hızlandırıyor. Washington, Haziran ayında Lahey’de düzenlenecek NATO zirvesinin ardından, Avrupalı müttefiklerle görüşmelere başlayacak.

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ABD Avrupa’daki asker sayısını azaltıyor: NATO’da kritik görüşmeler başlıyor
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NATO içinde yük paylaşımı tartışmaları devam ederken, ABD’nin Doğu Avrupa’daki askeri varlığını kısmen çekme kararı aldığı bildirildi. ABD’nin NATO Daimî Temsilcisi Matthew Whitaker, bu konunun 30 yıldır gündemde olduğunu belirterek, “Artık gereksiz oyalamalara tahammülümüz kalmadı” dedi.

NBC News’in haberine göre, ABD, Doğu Avrupa’dan 10 bin askerini geri çekmeyi değerlendiriyor. Başkan Donald Trump da bu seçeneği doğruladı ancak henüz net bir takvim açıklamadı.

ABD’nin olası asker çekilmesi, Avrupalı müttefiklerine yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir savunma yükü bırakacak. Trump, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmadığı gerekçesiyle daha önce defalarca eleştirmişti.

ABD Avrupa Komutanlığı verilerine göre, Avrupa’da yaklaşık 84 bin Amerikan askeri bulunuyor. Bunların çoğu Almanya ve Polonya’da konuşlanmışken, daha küçük gruplar Romanya, Estonya ve Litvanya’da yer alıyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü’nün Nisan ayında yayımladığı araştırma, Avrupa’nın kilit bölgelerde ABD’nin savunma kapasitesinin yerini almasının 10-12 yıl sürebileceğini ortaya koydu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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