Tahıl Koridoru anlaşması uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını bildirdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları, BM'nin kolaylaştırıcılığı sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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