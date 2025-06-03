Tahran PKK'nın fesih kararını olumlu karşıladı: PJAK mercek altında

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nda yayımlanan analizde, PKK’nın dağılmasıyla PJAK’ın da zayıflayacağına dikkat çekildi. Ancak gelecekte bu yapının ABD ve İsrail desteğiyle yeniden tehdit oluşturmaması için İran’ın önlem alması gerektiği vurgulandı.

İran Dışişleri Sözcüsü, “PKK’nın silah bırakma ve sona erdiğini ilan etmesini memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasıyla sürece destek verdiklerini belirtti. Ancak gözler şimdi, PKK'nın İran’daki uzantısı konumunda olan PJAK’a çevrilmiş durumda.

PKK’nın aldığı fesih kararı sonrası PJAK’ın pozisyonuna ilişkin belirsizlikler, Tahran’daki güvenlik bürokrasisinin gündemine girdi. Tasnim Haber Ajansı'nda yayımlanan detaylı analizde, PJAK Eş Genel Başkanı Emir Kerimi'nin açıklamalarına da yer verildi. Kerimi, Kandil’in kararının kendilerini bağlamadığını belirterek, “Ne silah bırakıyoruz ne de kendimizi feshediyoruz. Bu karar yalnızca PKK’yı bağlar. Açıklamamızı şeffaf biçimde yapıyoruz ki herkes net bir yanıt alabilsin” dedi.

Analizde, PJAK’tan gelen bu açıklamanın, örgütün İran'a karşı silahlı faaliyetleri sürdürme niyetinde olduğunu gösterdiği ifade edildi. Her ne kadar savaşçı bir duruş sergilenmeye çalışılsa da PKK’nın dağılmasıyla PJAK’ın ideolojik, lojistik, askeri kapasite ve insan kaynağı bakımından ciddi biçimde zayıflayacağı belirtildi.

Ancak bu zayıflamanın tek başına yeterli görülmediği değerlendirmeye göre, iki temel tehdit unsuru ön plana çıkıyor: Bunlardan ilki, PKK’nın elindeki bazı kadro ve silahların PJAK’a aktarılması ihtimali. Diğeri ise ABD ve İsrail'in, PJAK’a destek vererek bu örgütü yeniden aktif bir yapı haline getirmesi riski.

İranlı analistler, bu ihtimallerin gerçekleşmemesi için Tahran’ın proaktif davranması gerektiği görüşünde. Yazıda, “İran, Türkiye’nin terörle mücadelede izlediği kararlı takip ve baskı politikası doğrultusunda adımlar atmalı. PJAK’ın silahsızlandırılması için sadece İran değil, Erbil ve Bağdat yönetimleri de sorumluluk üstlenmeli” denildi.

Tasnim'in analizinde ayrıca, PKK’nın boşluğunu PJAK’ın doldurmasının bölge güvenliği açısından ciddi tehditler doğurabileceği ve bu nedenle İran’ın Türkiye ile yakın iş birliğine gidebileceği sinyali verildi.