Tayland’ta şok gelişme: Başbakan etik ihlal gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Şinavatra’yı, eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle görevden aldı.

Basına sızan 17 dakikalık görüşmede, Şinavatra’nın Hun Sen’e “Amca” diye hitap ettiği ortaya çıktı. Görüşmede ayrıca bir Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuldu.

Koalisyon ortağı Bhumjaithai Partisi, bu konuşmanın ülkenin egemenliğine zarar verdiğini belirterek hükümetten çekildi.

Şinavatra, son 17 yılda Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan 5. Tayland Başbakanı oldu. Yerine Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai vekalet edecek. Yeni başbakan, Tayland Parlamentosu tarafından onaylanana kadar mevcut kabine görevine devam edecek.

Tayland ile Kamboçya arasındaki 817 km’lik sınır uzun süredir ihtilaflı. 28 Mayıs ve 24 Temmuz’da yaşanan çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetti. Krizin ardından Malezya’nın arabuluculuğunda taraflar acil ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Ancak Tayland, Kamboçya’yı ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, Kamboçya iddiaları reddetti

