İstanbul’da dehşet: Anne, 2 yaşındaki oğlunu çamaşır suyu ile öldürdü

İstanbul’da iki yaşındaki oğlu Yunus Emre Çiçek’i çamaşır suyu içirerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanacak olan anne Dilek Çiçek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Yılmaz Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen yılın kasım ayında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yunus Emre, tüm müdahalelere rağmen yaklaşık iki ay sonra 14 Kasım’da hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında çocuğun biyolojik anne ve babası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Dilek Çiçek tutuklandı, baba Yılmaz Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu, Yunus Emre Çiçek’in ölümünün koroziv madde (aşındırıcı madde) içimi sonucu meydana geldiğini ortaya koydu. Rapora göre bebeğin içeceğine ve çorbasına çamaşır suyu katıldığı tespit edildi.

Anne Dilek Çiçek, ifadesinde psikolojik sorunlarının etkisiyle çocuğunu öldürdüğünü kabul etti. Çiçek, olayla ilgili verdiği ifadede şunları söyledi:

"Eylül ayının sonlarında Kırıkkale’den İstanbul’a geldim. Ablamın evinde tek kaldığım bir gün, psikolojik sorunlarım nedeniyle banyodan çamaşır suyunu alarak oğlumun biberonuna ve çorbasına döktüm. Sonra bunları içirdi ve parkta fenalaştı. Çok pişmanım."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilek Çiçek’in ‘çocuğu kasten öldürmek’ ve ‘altsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçlarından yargılanması ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması istendi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

