İzmir'de marinada yangın! Çok sayıda tekne kullanılamaz hale geldi

İzmir’in Urla ilçesinde Çeşmealtı Sahili’nde bulunan marinada çıkan yangın paniğe yol açtı. Tadilat halindeki bir teknede başlayan alevler kısa sürede yayılırken, toplam 5 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de marinada yangın! Çok sayıda tekne kullanılamaz hale geldi
Yayınlanma:

Olay, Urla’nın gözde sahil noktalarından biri olan Çeşmealtı’ndaki marinada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat işlemleri süren bir teknenin elektrik sisteminde meydana gelen arıza sonucu yangın çıktı. Alevler hızla yayılarak diğer teknelere sıçradı. Yangının çıktığı teknenin halatlarının kopmasıyla alevlerin rüzgarın etkisiyle yan yana demirli teknelere ulaşması, faciayı büyüttü.

BEŞ TEKNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangına hızla müdahale eden 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerinin yönlendirdiği itfaiye birimleri, olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yoğun çabayla kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü ancak beş tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının şiddetiyle birlikte marina çevresinde kısa süreli panik yaşandı.

Yangında sevindiren tek gelişme ise can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması oldu. Olayda sadece maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine dair detaylı bir teknik inceleme başlattı. Elektrik kaynaklı başladığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çeşmealtı’ndaki marina sakinleri ve tekne sahipleri yaşanan olayın ardından tedirginlik yaşarken, güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Türk-İş açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!Türk-İş açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!Ekonomi
Gece yarısı silahlı baskın: Bar çalışanını sırtından vurdu!Gece yarısı silahlı baskın: Bar çalışanını sırtından vurdu!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir marina yangın
Günün Manşetleri
Temmuzda 2 trilyon lira barajı aşıldı
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
CHP'de adaylık dengesi değişiyor mu?
CHP İstanbul seçiminde 'hile' iddiası
Trafik canavarlarının cezası katlanacak!
Çalışmalar ne zaman bitecek?
“18 milyon vatan evladı için çabalıyoruz”
Kritik belgeler ve stratejik bilgiler nasıl çalındı?
Bakan Güler’den sıcak gündem açıklaması
Abdullah Öcalan ile 3 saatlik görüşme
Çok Okunanlar
Fırtına ve sağanak geliyor! Fırtına ve sağanak geliyor!
Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz! 5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz!
40 dereceyi aşacak! İşte aşırı sıcak beklenen iller 40 dereceyi aşacak! İşte aşırı sıcak beklenen iller