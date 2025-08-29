İzmir'de marinada yangın! Çok sayıda tekne kullanılamaz hale geldi

Olay, Urla’nın gözde sahil noktalarından biri olan Çeşmealtı’ndaki marinada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat işlemleri süren bir teknenin elektrik sisteminde meydana gelen arıza sonucu yangın çıktı. Alevler hızla yayılarak diğer teknelere sıçradı. Yangının çıktığı teknenin halatlarının kopmasıyla alevlerin rüzgarın etkisiyle yan yana demirli teknelere ulaşması, faciayı büyüttü.

BEŞ TEKNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangına hızla müdahale eden 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerinin yönlendirdiği itfaiye birimleri, olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yoğun çabayla kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü ancak beş tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının şiddetiyle birlikte marina çevresinde kısa süreli panik yaşandı.

Yangında sevindiren tek gelişme ise can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması oldu. Olayda sadece maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine dair detaylı bir teknik inceleme başlattı. Elektrik kaynaklı başladığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çeşmealtı’ndaki marina sakinleri ve tekne sahipleri yaşanan olayın ardından tedirginlik yaşarken, güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.