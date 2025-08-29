Türk-İş açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Türk-İş’in araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 27 bin 111 TL oldu.

Araştırmaya göre, gıda harcamasına ek olarak giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 88 bin 309 TL’ye yükseldi.

Böylece asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 5 bin TL’ye çıktı.

Konfederasyonun verilerine göre, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 34 bin 981 TL olarak hesaplandı.

Türk-İş ayrıca ağustos 2025 için Tüketici Azami Seçim Endeksi (TASE, 2021=100) değerini de 1.018,25 olarak açıkladı.

