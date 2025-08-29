CHP'de adaylık dengesi değişiyor mu? Özgür Özel’den Mansur Yavaş mesajı

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması halinde Mansur Yavaş’ın da güçlü bir seçenek olduğunu dile getirdi. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan belediye başkanlarına ilişkin de, “Kimse yargılanmasın demiyor, adil ve tutuksuz yargılansınlar” ifadelerini kullandı.

Eylül ayında görülecek “şaibeli kurultay” davasında CHP’ye kayyum atanma ihtimali hakkında konuşan Özel, bu ihtimali kesin bir dille reddetti:

“Kurultayla ilgili olumsuz bir karar çıkmaz. Bu dava sonuç değil, süreç odaklıdır. CHP’yi tartıştırmaya açmaya yöneliktir. Bu partiye ne kayyum atanır, ne butlan gelir. Erdoğan eğer partiye kayyum atayıp ardından baskın seçim hayal ediyorsa, yeter ki erken seçim yapsın. O seçimi biz kazanacağız.”



Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu belediye başkanlarının durumuna da değinen Özel, tutuksuz yargılanma çağrısı yaptı:

“Arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması önemli bir kazanımdır. Kimse ‘yargılanmasın’ demiyor, adil ve şeffaf bir şekilde tutuksuz yargılansınlar. Bırakın işlerinin başına dönsünler, hizmet etsinler. İyi hizmeti neden engelliyorsunuz?”

"MANSUR YAVAŞ DA BİR SEÇENEKTİR"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değinen Özel, kendisini adaylaştırmanın doğru olmayacağını belirterek şunları söyledi:

“Kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. En doğru yöntemle, kazanacak adayla seçime gitmek gerekir. Bazen bu bir anket olur, bazen başka yöntemler. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınamayacak bir seçenektir.”