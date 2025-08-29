Milli Eğitim Bakanı Erzurum’da konuştu: “18 milyon vatan evladı için çabalıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum’un Uzundere ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İlçe esnafını ziyaret eden ve çocuklara okul çantası hediye eden Tekin, AK Parti İlçe Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada eğitimdeki temel vizyonunu şu sözlerle ifade etti:

"Milli Eğitim Bakanlığında bir kardeşiniz olarak siz nasıl kendi çocuklarınızı, bu ülkenin değerlerine, toplumuna, milli ve manevi birliğine saygı duyan çocuklar olarak yetişmesini istiyorsanız ben de 18 milyon vatan evladının bu şuura sahip bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyorum."

ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE 23 YILLIK DÖNÜŞÜM

Tekin, konuşmasında hükümetin son 23 yılda hayata geçirdiği çalışmaları özetleyerek, toplumun temel haklarına yönelik yapılan hizmetleri vurguladı:

"İnsan haklarından demokrasiye, eşitlikten yasakların kalkmasına, yoksulluğun giderilmesinden eğitime, ulaşımdan teknolojiye kadar her alanda hizmet etmeye çaba sarf ediyoruz."

Bu hizmetlerin temel felsefesini ise şu cümlelerle açıkladı:

"Siyasetimizin ana felsefesi içinden çıktığımız toplumun ve köylerin, insanların değerlerinden asla uzaklaşmadan, onların içinden hiç ayrılmadan, dertlerini dinlemekten asla vazgeçmeden siyaset yapmak. Bir Müslüman'a da bir Türk evladına yakışan siyasetin bu olduğuna inanıyoruz ve böyle devam ediyoruz."

ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZİYORUZ

Yaz döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla sahaya çıktıklarını belirten Tekin, vatandaşların taleplerini yerinde dinlediklerini söyledi:

"Bu yaz aylarında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hem sizlere onun selamını getirdik hem de derdinizi dinlemeye, problemlerinizi öğrenip yerinde çözmek için Anadolu'yu karış karış bütün arkadaşlarımızla beraber dolaşıyoruz."

Ayrıca, uzun yıllardır süren destek için teşekkürlerini sunarak, vatandaş desteğinin hizmetlerin temelini oluşturduğunu belirtti:

"Eğer siz bize her seçimde destek vermeseydiniz... biz bu saydığımız hizmetlerin hiçbirisini yapamazdık. Bunun farkındayız ve size o yüzden her yerde, her ortamda elimizden geldiğince yardımcı olmaya, destek olmaya, size hizmet etmeye, sizin hizmetkarınız olmaya çaba sarf ediyoruz."

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU HALKTAN DUYUYORUZ"

Bakan Tekin, kendisine yönelik eleştirilere de değinerek, milletin desteğiyle yollarına kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı:

"Bu yolculukta bizim başarısız olmamızı isteyen... kültürünüzü küçümseyen o kültürün devam etmesini istemeyen kişiler... her gün televizyonlarda benim şahsımla ilgili, yaptıklarımızla ilgili eleştiri yapıyorlar ama ben dönüp milletime bakıyorum. Burada bile bize teşekkür ediyorlar demek ki biz doğru yoldayız."

Konuşmasının sonunda dua ve destek çağrısında bulunan Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na verilen desteğin altını çizdi:

"Sizden istirhamım kavli ve fiili dualarınızla bize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona destek olan Cumhur İttifakı'nın mensubu ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye her daim dua etmeniz. Bu destek var olduğu sürece biz de sizin istediğiniz şeyleri, sizin çocuklarınız için, sizin torunlarınız için nasıl bir Türkiye bırakmak istiyorsanız o Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz inşallah."

Bakan Tekin’in ilçe ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy da yer aldı.