Yeni düzenleme yolda: Trafik canavarlarının cezası katlanacak!

Trafikteki magandalıkların önlenmesine yönelik yeni düzenleme yolda. Trafikte yol kesme eylemi artık müstakil bir suç olarak kabul edilecek ve bu fiili işleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yeni düzenleme yolda: Trafik canavarlarının cezası katlanacak!
Yayınlanma:

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılacak yeni düzenlemenin ayrıntılarını Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir’e anlattı.

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeye göre, yol kesme, tehdit amaçlı araçtan inme, nişan, düğün ve asker uğurlaması gibi çok sayıda kişinin toplu bulunduğu yerlerde havaya ateş açma gibi “trafik magandalığı” eylemleri cezalandırılacak. Yeni yasama yılında bu yasa teklifi Genel Kurul’da görüşülecek.

AYRI AYRI CEZA VERİLECEK

Cebir veya tehdit olmasa dahi hukuka aykırı bir şekilde trafikte yol kesmek suç sayılacak. Bu fiili işleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Yol kesmenin yanında başka suçlar işlenirse, suçlular hem yol kesme hem de diğer suçlardan ayrı ayrı ceza alacak.

Kara ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, araçların durdurulması veya başka yere götürülmesi durumunda da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Suçun konusu deniz veya demir yolu aracı olursa, ceza 2 yıldan 5 yıla kadar çıkacak.

CEZALAR KATLANACAK

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suç kapsamına dahil edilecek. Meskûn mahalde silahla ateş etme suçu, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile müstakil suç sayılacak. Bu eylem, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu alanlarda işlenirse ceza yarı oranında artırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Japonya’ya ortak vicdan çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Japonya’ya ortak vicdan çağrısıGündem
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıMotorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Trafik ceza
Günün Manşetleri
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
CHP'de adaylık dengesi değişiyor mu?
CHP İstanbul seçiminde 'hile' iddiası
Trafik canavarlarının cezası katlanacak!
Çalışmalar ne zaman bitecek?
“18 milyon vatan evladı için çabalıyoruz”
Kritik belgeler ve stratejik bilgiler nasıl çalındı?
Bakan Güler’den sıcak gündem açıklaması
Abdullah Öcalan ile 3 saatlik görüşme
Fırtına ve sağanak geliyor!
Çok Okunanlar
Fırtına ve sağanak geliyor! Fırtına ve sağanak geliyor!
Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu
5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz! 5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz!
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
A101 Aldın Aldın 4 Eylül 2025 fırsatlarını duyurdu: Yetişen alacak! A101 Aldın Aldın 4 Eylül 2025 fırsatlarını duyurdu: Yetişen alacak!