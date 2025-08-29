Yeni düzenleme yolda: Trafik canavarlarının cezası katlanacak!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılacak yeni düzenlemenin ayrıntılarını Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir’e anlattı.

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeye göre, yol kesme, tehdit amaçlı araçtan inme, nişan, düğün ve asker uğurlaması gibi çok sayıda kişinin toplu bulunduğu yerlerde havaya ateş açma gibi “trafik magandalığı” eylemleri cezalandırılacak. Yeni yasama yılında bu yasa teklifi Genel Kurul’da görüşülecek.

AYRI AYRI CEZA VERİLECEK

Cebir veya tehdit olmasa dahi hukuka aykırı bir şekilde trafikte yol kesmek suç sayılacak. Bu fiili işleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Yol kesmenin yanında başka suçlar işlenirse, suçlular hem yol kesme hem de diğer suçlardan ayrı ayrı ceza alacak.

Kara ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, araçların durdurulması veya başka yere götürülmesi durumunda da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Suçun konusu deniz veya demir yolu aracı olursa, ceza 2 yıldan 5 yıla kadar çıkacak.

CEZALAR KATLANACAK

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suç kapsamına dahil edilecek. Meskûn mahalde silahla ateş etme suçu, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile müstakil suç sayılacak. Bu eylem, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu alanlarda işlenirse ceza yarı oranında artırılacak.