Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Japonya’ya ortak vicdan çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı ve Asya’nın iki ucundan dünyaya ortak vicdan çağrısı yaptığı makale, Japonya’nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Shimbun’da Japonca ve İngilizce olarak yayımlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Japonya’ya ortak vicdan çağrısı
Yayınlanma:

Erdoğan makalesinde, uluslararası sistemin sarsıldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya olarak birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Gazze’deki zulme karşı dünya çapında dayanışma gösterilmesinin hem tarihî bir sorumluluk hem de insanlık görevi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan makalede şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Japonya’yı birbirine bağlayan gönül köprüsü resmî belgelerden daha güçlüdür; tarihten ve insanlık vicdanından beslenen bir köprüdür. 1890’da Ertuğrul Fırkateyni’nin Kushimoto açıklarında yaşadığı elim kaza, bu bağın sembollerinden biridir. O gün Japon halkının gösterdiği şefkat, iki ülkenin münasebetlerini insanî temele oturtmuştur.

Aradan geçen yıllarda dostluk, altyapı projeleri, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında kendini göstermiştir. Marmaray’dan Osmangazi Köprüsü’ne, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Haliç Köprüsü’ne kadar birçok eserde Türk azmi ile Japon mühendisliği birlikte çalışmıştır. İstanbul’daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ise bu iş birliğinin sağlık alanındaki en parlak nişanesi olmuştur.

Geçmişte Orta Doğu coğrafyasında da Türk müteahhitlerin azmi ile Japon mühendisliğinin birleştiği projeler hayata geçirilmiştir. Ortaklığımız, güven, samimiyet ve insanlık vakarına dayanmaktadır."

Dolar 41 TL’yi aştı! Euro ve Döviz kurlarında son gelişmelerDolar 41 TL’yi aştı! Euro ve Döviz kurlarında son gelişmelerEkonomi
Abdullah Öcalan ile 3 saatlik görüşme: Süreçte son durum ne?Abdullah Öcalan ile 3 saatlik görüşme: Süreçte son durum ne?Gündem
japonya türkiye cumhurbaşkanı erdoğan
Günün Manşetleri
“18 milyon vatan evladı için çabalıyoruz”
Kritik belgeler ve stratejik bilgiler nasıl çalındı?
Bakan Güler’den sıcak gündem açıklaması
Abdullah Öcalan ile 3 saatlik görüşme
Fırtına ve sağanak geliyor!
Bakan Yerlikaya'dan sert mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Teknofest’te mesaj
Memurlar hakem kuruluna güvenini kaybetti!
"Kuşaklar arası bağları güçlendireceğiz"
“Vatanın bekası için gece gündüz çalışıyoruz”
Çok Okunanlar
Fırtına ve sağanak geliyor! Fırtına ve sağanak geliyor!
Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz! 5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz!
Son dakika: 29 Ağustos 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi Son dakika: 29 Ağustos 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi