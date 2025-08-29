Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Japonya’ya ortak vicdan çağrısı

Erdoğan makalesinde, uluslararası sistemin sarsıldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya olarak birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Gazze’deki zulme karşı dünya çapında dayanışma gösterilmesinin hem tarihî bir sorumluluk hem de insanlık görevi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan makalede şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Japonya’yı birbirine bağlayan gönül köprüsü resmî belgelerden daha güçlüdür; tarihten ve insanlık vicdanından beslenen bir köprüdür. 1890’da Ertuğrul Fırkateyni’nin Kushimoto açıklarında yaşadığı elim kaza, bu bağın sembollerinden biridir. O gün Japon halkının gösterdiği şefkat, iki ülkenin münasebetlerini insanî temele oturtmuştur.

Aradan geçen yıllarda dostluk, altyapı projeleri, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında kendini göstermiştir. Marmaray’dan Osmangazi Köprüsü’ne, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Haliç Köprüsü’ne kadar birçok eserde Türk azmi ile Japon mühendisliği birlikte çalışmıştır. İstanbul’daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ise bu iş birliğinin sağlık alanındaki en parlak nişanesi olmuştur.

Geçmişte Orta Doğu coğrafyasında da Türk müteahhitlerin azmi ile Japon mühendisliğinin birleştiği projeler hayata geçirilmiştir. Ortaklığımız, güven, samimiyet ve insanlık vakarına dayanmaktadır."