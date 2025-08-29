Abdullah Öcalan ile 3 saatlik görüşme: Süreçte son durum ne?

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile 28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Abdullah Öcalan ile 3 saatlik görüşme: Süreçte son durum ne?
Yayınlanma:

Heyet, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Öcalan’ın sürecin kritik kavramları ve gelinen noktayı değerlendirdiğini duyurdu.

Açıklamada, Öcalan’ın şunları söylediği belirtildi:

“Demokratik toplum, barış ve entegrasyon, bu sürecin üç kilit kavramıdır. Bu temel üzerinde sonuca ulaşabiliriz.”

Sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü ve acılı bir dönemin sona erdirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ve demokratik toplum temelli entegrasyon olduğunu vurguladı.

Sürecin bazı siyaset ve basın çevreleri tarafından basitleştirilmesinin veya yok sayılmasının zarar verdiğini belirtti.

Halklar arasındaki kalıcı dostluğa ve barışa olan inancını bir kez daha dile getirdi.

DEM Parti, görüşmenin olumlu ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini ve sürecin tüm boyutlarının ivedilikle ele alındığını bildirdi.

Askeri casusluk skandalı: Kritik belgeler ve stratejik bilgiler nasıl çalındı?Askeri casusluk skandalı: Kritik belgeler ve stratejik bilgiler nasıl çalındı?Gündem
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıMotorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
DEM Parti abdullah öcalan
Günün Manşetleri
Kritik belgeler ve stratejik bilgiler nasıl çalındı?
Bakan Güler’den sıcak gündem açıklaması
Abdullah Öcalan ile 3 saatlik görüşme
Fırtına ve sağanak geliyor!
Bakan Yerlikaya'dan sert mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Teknofest’te mesaj
Memurlar hakem kuruluna güvenini kaybetti!
"Kuşaklar arası bağları güçlendireceğiz"
“Vatanın bekası için gece gündüz çalışıyoruz”
“Türkiye, barışın tesisi için elinden geleni yapmaya hazır”
Çok Okunanlar
Fırtına ve sağanak geliyor! Fırtına ve sağanak geliyor!
Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Son dakika: 29 Ağustos 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi Son dakika: 29 Ağustos 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Özcan Deniz’in evine silahlı baskın! Özcan Deniz’in evine silahlı baskın!