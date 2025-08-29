Abdullah Öcalan ile 3 saatlik görüşme: Süreçte son durum ne?

Heyet, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Öcalan’ın sürecin kritik kavramları ve gelinen noktayı değerlendirdiğini duyurdu.

Açıklamada, Öcalan’ın şunları söylediği belirtildi:

“Demokratik toplum, barış ve entegrasyon, bu sürecin üç kilit kavramıdır. Bu temel üzerinde sonuca ulaşabiliriz.”

Sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü ve acılı bir dönemin sona erdirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ve demokratik toplum temelli entegrasyon olduğunu vurguladı.

Sürecin bazı siyaset ve basın çevreleri tarafından basitleştirilmesinin veya yok sayılmasının zarar verdiğini belirtti.

Halklar arasındaki kalıcı dostluğa ve barışa olan inancını bir kez daha dile getirdi.

DEM Parti, görüşmenin olumlu ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini ve sürecin tüm boyutlarının ivedilikle ele alındığını bildirdi.