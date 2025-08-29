Askeri casusluk skandalı: Kritik belgeler ve stratejik bilgiler nasıl çalındı?

Soruşturma kapsamında, MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlamalarıyla tutuklandı. Sayhan’la bağlantılı olduğu belirlenen Assan Group Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ise gözaltına alındı ve 10 şirkete kayyum atandı.

NTV'nin haberine göre; Soruşturma, şüphelilerin kritik tesislerde çalışan deneyimli personeli transfer etme çabalarını ve gizli bilgileri cep telefonları aracılığıyla paylaştığını ortaya koydu. Savcılık, Sayhan ve diğer yöneticilerin, stratejik bilgilerle ihalelerde avantaj sağlamaya çalıştığını tespit etti.

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI

MKE, soruşturmanın kamuoyuna yansımadan önce, Sayhan ve Assan Group ile bağlantılı olarak TSK’nın top mermisi tedarik planları ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması olayıyla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurmuştu. İstanbul merkezli başlatılan operasyonlarda Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheli tutuklanırken, 7’si adli kontrol veya serbest bırakıldı.

TUTUKLU İSİMLERİN İFADELERİ

Eski Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan, mesleği avukatlık olmasına rağmen MKE’de kısa süre görev yaptı. İfadesinde, Selahattin Yılmaz ile ilişkisini mesafeli ve resmi olarak nitelendirirken, bazı belgeler ve fotoğraflar üzerinden ilişkilerinin boyutunu savcılara açıklamak zorunda kaldı. Ayrıca Sayhan, Aziz İhsan Aktaş’ın tehdit edildiği iddialarına ilişkin kendisinin böyle bir olaya karışmadığını belirtti.

GİZLİ BİLGİLER

Soruşturma kapsamında, Sayhan’ın MKE görevindeyken kritik personelin başka şirketlere transfer edilmesine aracılık edip etmediği, AR-GE ekiplerinin bilgi transferi sağlamak için yüksek ücretlerle transfer edilip edilmediği soruldu. Sayhan, Assan Group Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ile iki kez görüştüğünü kabul etti ancak gizli bilgilerin iletilmesi iddialarını hatırlamadığını savundu.

Savcılık, Sayhan’ın Öner’e bazı gizli dosyaları telefon üzerinden ilettiğine dair tespitlerde bulundu; Sayhan ise bu paylaşımları hatırlamadığını ve gelen dosyaların aslında Öner tarafından gönderildiğini belirtti.

Soruşturma, Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik kritik bilgiler ve stratejik personel hareketlerini ortaya çıkararak büyük yankı uyandırdı.,