Bakan Güler’den sıcak gündem açıklaması: Suriye'ye harekât olacak mı?

CNNTürk’e konuşan Bakan Güler, “Suriye için şu anda harekât masada demiyoruz. Çünkü biz zaten her gün kendi görevimizi yapacak şekilde bütün silahlı kuvvetlerimiz hazır, kendi görevinin başında” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada, “Türkiye bölgede barışın ve esenliğin teminatıdır. Kürtlerin güvenliğinin teminatı da Türkiye’dir. Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme yer kalmaz” ifadelerini kullanmıştı.

"TSK GÖREVİNİN BAŞINDA"

Bakan Güler, bu açıklamanın Suriye’ye yönelik bir harekât sinyali olarak değerlendirilmesi üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama asıl söylemek istediğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız zaten ifade etti. Ben de aynı ifadeyi tekrarlıyorum” dedi.

"SAVUNMA SANAYİ ALANINDA BAŞARILAR VAR"

Bakan Güler, Türk savunma sanayindeki gelişmelere de dikkat çekti:

“Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle savunma sanayi inanılmaz bir hız kazandı. Karada, havada ve denizde çok önemli gelişmeler yaşandı. Bundan sonra Mavi Vatan’da kullanılacak ürünlerimizi gördükçe vatandaşlarımız büyük gurur duyacak. Dostlarımız bizimle gurur duyuyor, düşmanlarımız da muhtemelen üzülüyordur.”