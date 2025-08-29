Kahta’da kanlı saldırı: Kamil sokak ortasında öldürüldü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yabancı uyruklu 23 yaşındaki Kamil Numan, sokak ortasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Kaplan
Olay, Kahta ilçesi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Kamil Numan, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ağır yaralanan Numan, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

cinayet Adıyaman
