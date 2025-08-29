Özcan Deniz’in evine silahlı baskın!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez sahnedeki başarılarıyla değil, aile içi krizle gündeme geldi. İddiaya göre şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz, aralarındaki anlaşmazlık sonrası sinirlerine hâkim olamayarak kardeşinin Zekeriyaköy’deki evine silahla girdi ve tehditler savurdu.

Özcan Deniz'in evine silahlı baskın!
Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz, daha önce annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz’in açıklamaları sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmış, ardından anjiyo olmuştu. Ünlü sanatçı, bu olayların ardından “tek ailem oğlum Kuzey ve eşim Samar Dadgar” diyerek ailesiyle arasına mesafe koymuştu.

Taraflar arasındaki gerginlik, mali problemlerle daha da büyüdü. İddialara göre Ercan Deniz’in yıllar önce çektiği kredilere Özcan Deniz kefil oldu. Ancak borçların ödenmemesi üzerine şarkıcının mal varlığı ve banka hesaplarına haciz konuldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından, geçtiğimiz günlerde yeni bir kriz yaşandı. TV8’de yayınlanan Bi Bakalım programının iddiasına göre Ercan Deniz, kardeşinin evine silahla giderek,

“Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizi öldürürüm” sözleriyle tehditler savurdu.

Olay sonrası Kadriye Deniz ise, “Protokol imzalandı. Özcan, iki villayı Ercan’ın üzerine geçirdi. Ben de tedavilerim için Aydın’a döndüm ama tekrar İstanbul’a geleceğim” açıklamasında bulundu.

