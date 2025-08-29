Gece yarısı silahlı baskın: Bar çalışanını sırtından vurdu!

Samsun’un Atakum ilçesinde bir bara motosikletle gelerek ateş açan ve bir çalışanı sırtından yaralayan 19 yaşındaki saldırgan C.K., yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, iki gün önce gece saatlerinde Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle bara yaklaşan iki kişi, yanlarında taşıdıkları tabanca ile mekâna doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu bar çalışanı Ö.A. sırtından vurularak ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGANLAR TEK TEK YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti kullanan kişinin A.A., silahı kullanan kişinin ise C.K. olduğunu belirledi. A.A., saldırının ardından kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olaydan sonra firar eden C.K. ise yürütülen geniş çaplı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan C.K., bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 19 yaşındaki zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. C.K., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsun silahlı saldırı
