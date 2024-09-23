TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Rusya’yı ziyaret edecek. Ziyaret, Kurtulmuş’un Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine gerçekleşecek.
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Kurtulmuş’un, ziyaret sırasında Federasyon Konseyi Genel Kurulu’na hitap etmesi planlanıyor. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesinin bekleniyor.
Bu resmi ziyarette, Kurtulmuş’un Türkiye’nin dış politika vizyonu çerçevesinde bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye-Rusya işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde mesajlar vermesi öngörülüyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi